Salget på Vinmonopolets nettsider har økt kraftig

Til sammen ble det handlet 1.705.453 liter alkohol, viser tall P4 har fått fra Vinmonopolet.

12 prosent av dem som handlet alkohol på nettet, plukket opp varene på postkontoret. 2 prosent fikk varene levert på døra, mens 86 prosent hentet drikkevaren på sitt nærmeste polutsalg.

– Salget hos Vinmonopolet generelt har økt kraftig under koronapandemien, men at salget på nett faktisk øker mer, med rundt 100 prosent, hadde ikke selv vi sett for oss, sier kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen.

Han tror dette henger sammen med koronastengte grenser, men også økt bevissthet rundt netthandel.

Selv om salget har økt markant under spesielle omstendigheter, spår Vinmonopolet fortsatt vekst.

– Ja, vi spår at salget vil øke ytterligere, men kanskje ikke i den grad vi nå opplever, sier kommunikasjonsdirektøren.

