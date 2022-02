Flere nettsteder verden over var nede

Annonse

Problemene gjaldt blant andre Delta Air Lines, Costco Wholesale Corp, Nordea, American Express, Chase, AT&T, HBO, Steam og en rekke flere.

Skytjenesteleverandøren Akamai opplyste torsdag kveld at de jobbet med å fikse et pågående problem. De skriver på Twitter 18.47 at problemet er rettet opp i, og at tjenestene ser ut til å fungere som normalt igjen. Det hele startet med et problem med Akamai Edge DNS service.

En annen skytjenesteleverandør, Oracle, knyttet også problemet til Akamai, ifølge CNBC.

Reuters skriver også at feilene er rettet opp og at selskapenes nettsteder er oppe og går igjen. Det er den tredje lignende hendelsen på bare to måneder, skriver nyhetsbyrået.

Downdetector, som overvåker feilmeldinger på større nettjenester, bekreftet at flere selskaper hadde problemer.

