Endelig Movember, og IT-barten er tilbake

Annonse

Hvert år i november, dyrker menn over hele verden en bart på overleppa for en god sak. Tradisjonen tro lanserer Computerworld IT-barten, en hårete utfordring der lag i IT-bransjen kappes om å samle inn penger til saken.

Pengene har allerede begynt å tikke inn, og i skrivende stund er det samlet inn over 1150 kroner bare blant de to lagene som har meldt seg inn på morgenen åpningsdagen.

Viktig sak

Movember har fokus på menns helse, og organisasjonen jobber for å øke bevisstheten omkring det faktum at mange menn dør for tidlig.

I snitt dør menn seks år tidligere enn kvinner og en av åtte menn får prostatakreft i løpet av livet. Testikkelkreft er den kreftformen som rammer flest menn mellom 15 og 49 år.

Midlene som Movember samler inn tildeles lokale forskningsprosjekter innenfor mental helse, testikkel- og prostatakreft. Midler som samles inn til Movember i Norge vil gå til norske forskningsprosjekter. Data fra forskningsprosjektene gjøres tilgjengelig i et globalt samarbeid, for gjenbruk av og videre forskning.

Tradisjon

Movember stammer opprinnelig fra en vennegjeng i Australia, som diskuterte hvorfor barten ikke kom tilbake i motebildet. De bestemte seg for å starte å gro bart 1. november. De skulle begynne glattbarberte, og konkurrere om hvem som fikk den fineste barten. Men de ville at barten skulle bli nyttig, og inspirert av rosa søyfe-aksjonen i oktober, gikk inntektene fra den første Movember-aksjonen til forskning på prostatakreft.

Senere har testikkelkreft og mental helse kommet til, sammen med viktigheten av fysisk aktivitet.

IT-barten

Computerworlds IT-bart har også blitt en tradisjon. Det er en egen utfordring inne på Movember, som automatisk oppdaterer en liste over hvilke lag som bidrar mest.

Vi administrerer utfordringen og følger utviklingen redaksjonelt gjennom November, og sørger for at rettmessig vinner blir tildelt den gjeve vandrestatuetten.