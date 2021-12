IT-barten: Pangstart for fjorårsvinneren

Annonse

Årets IT-bart har fått en flying start. Før det har gått en uke er 50.000 kroner passert. Soleklart i teten finner vi fjorårsvinner MoCibro, som så langt står for mer enn halvparten av potten. Men, til tross for en hårete oppstart, tør ikke lagleder Petter Christie å inkassere noen seier foreløpig.

– Det er mange sterke lag i feltet. Der vi har kommet godt i gang tidlig, er jeg sikker på at flere vil komme sterkt utover i måneden, sier han.

Erfaringsmessig pleier både Sopra Steria, Documustacher fra Documaster og Accenture å komme sterkt utover i konkurransen. I år er det dessuten flere spennende nykommere, blant annet Oracle og Bouvet, der sistnevnte ser ut til å ha fått en sterk start.

Bli med!

Det er imidlertid ikke for sent å starte ennå. I fjor var det flere lag som hadde startet uten å melde seg inn i utfordringen, i tillegg til at enkelte lag ikke ble startet før noen uker ut i konkurransen.

Movember handler om mer enn bare å gro en bart i ansiktet. Å slå et slag for menns helse, og bidra til forskning på de sykdommene som dreper alt for mange alt for tidlig gir god mening omtrent overalt der det satses på Movember.

At måneden allerede er i gang er ingen unnskyldning for ikke å delta.

– Det er ikke for sent å bli med på moroa, slår Petter fast. Hans oppfordring er å gå inn på http://no.movember.com, opprette sin egen side, starte lag og melde seg inn i IT-barten med en gang. Jo flere som blir med, jo morsommere blir det.

Stort engasjement

Skal man dømme etter lagsiden til MoCibro, kan det virke som om nøkkelen til suksess ligger i å ha mange medlemmer på laget. Hos Ciber Experis er engasjementet på topp, hele veien fra gulvet og opp til toppledelsen, og antall medlemmer på laget er vesentlig større enn hos mange av konkurrentene.

Men viktigst av alt er engasjementet Movember møter i organisasjonen. Petter håper at det skal bidra til at vandretrofeet kan bli hos Experis Ciber ett år til.