Samlet inn nesten 30.000 kroner første uka

Årets mest hårete måned, Movember, er i gang, og tradisjonen tro arrangerer Computerworld It-barten. I år skulle man kanskje tro at pandemien la en demper på innsamlingen, siden interaksjoner mellom menensker mildest talt er sterkt redusert.

Kanskje nettopp på grunn av dette er årets aksjon ekstra viktig, siden en stor del av midlene går til arbeid med menns mentale helse.

Full fart fra start

Derfor er det ekstra godt å se at elleve lag har meldt seg på, og at de fleste har kommet i gang med innsamlingen. Der man tidligere år kunne bake kaker og lage uformelle samlinger, er man i år henvist til virtuelle hjelpemidler.

På toppen av lista etter den først uka troner seiersvante Sopra Steria, med MoCibro halsende hakk i hel. Begge lagene har samlet inn over 7.000 kroner den første uka. Sånn sett kan man si at alt er ved det gamle siden disse to har kjempet i toppen de siste årene.

Men like bak kommer Forse stiff upper lipp, der lagkaptein Stian Klepp ser ut til å ha fått sving på konsulentene. De har inntatt en imponerende foreløpig tredjeplass, foran lag som Mozets, Bouvet, Accenture og Oracle. Det knives, og man kan følge utviklingen direkte her.

Alle midler tas i bruk, og det mangler ikke på kreativiteten:

– Før helgen aksepterte jeg bud på den gamle bilen min mot en donasjon til barten min, forteller Anders Løvøy, som er kapten på Oracle Autonomo’s.

Tidlig ennå

Men fremdeles er det tidlig, og det er ikke for sent å kaste seg på og bli med. Følg oppskriften i faktaboksene, og bli med på utfordringen.

– I tillegg til å være en viktig sak, er det å gro en bart en suveren avveksling i en ellers stereotyp hverdag, sier Løvøy.

Movember: Regler

Start nybarbert (helst 1. November)

Gro bart ut måneden. Kun mustasje, ikke skjegg eller flippskjegg.

En liten, elegant ansamling under underleppen er tillatt.

Mustasjen kan ikke nå kinnskjegget, da blir det et skjegg.

Mustasjen kan heller ikke nå bunnen av haken, da blir det en smultring.

Slik blir du og laget med i It-barten

For å delta i IT-barten må du starte et lag, og melde det inn i Computerworlds It-bart. Den er registrert som en utfordring i Movember-sidene. Meld deg inn, og laget sitt totale innsamlede beløp automatisk teller med i konkurransen blant norske it-selskap.

Computerworld vil følge utviklingen på konkurransen utover i november. Slik melder du inn ditt lag:

1. Opprett ditt Mo-Space på no.movember.com

2. Følg instruksjonene og opprett et lag

4. Søk opp IT-barten fra lagets mo-space

5. Klikk for å bli med på utfordringen