I helgen passerte It-barten 80.000 kroner innsamlet

It-bransjens mest hårete årlige konkurranse nærmer seg oppløpssiden. Raffe barter trosser pandemi og bruker åpenbart alle tenkelige virtuelle midler for å synliggjøre en god sak, og samle inn penger.

Det heter at ingenting er avgjort før alt er avgjort. Det gjelder selvsagt også for It-barten, men for å kneppe inn på ledelsen til Sopra Steria, må lagene som halser bak virkelig ta grep.

Bartene i toppen har samlet inn over 32.000 så langt, og MoCibro, som er nærmest passerte 25.000 før uka startet. Fremdeles håp, selvsagt, men nå begynner det å haste, dersom noen andre ønsker navnet sitt inngravert på det gjeve vandretrofeet.

Lengre bak kjemper Forse stiff upper lipp og Mozets en durabelig kamp om tredjeplassen, med henholdsvis 9.500 og 7.400 kroner i skrivende stund.

Viktige saker

Det er ikke bare menns helse som er ekstra viktig i år, men det er vel ingen hemmelighet at menn er dårligere til å ta egne helseproblemer på alvor enn kvinner. I år, der isolasjon i mange tilfeller er pålagt, er fokuset på menns mentale helse kanskje ekstra meningsfylt.

Kanskje dette er noe av drivkraften bak den imponerende innsatsen i år, tatt i betraktning alle utfordringene årets aksjon møter.

Vi kan bare heie på, og minne om at selv om muligheten til å vinne antagelig glipper, er det aldri for sent å melde seg på og delta i innspurten. Du kan følge utviklingen på It-barten her.