Christian Torp går av som leder av Dataforeningen

Christian Torp har arbeidet over tyve år i DND (Den norske dataforening), fra 1. desember 2017 tok han over som leder etter Tone Dalen. Torp har markert seg med å gå i bresjen for modernisering av Dataforeningen, og skal nå begynne å jobbe i en annen organisasjon, som foreløpig ikke er gjort kjent offentlig.

Det er Torp selv som melder dette i en melding på Facebook:

«Da er katta ute av sekken: Etter å ha jobbet i Dataforeningen siden slutten av 90-tallet, har jeg bestemt meg for å forlate foreningen. Denne tiden har jeg, sammen med alle ildsjelene og de som jobber i DND Service, vært på en utrolig spennende reise og jeg har lært veldig mye. Mer enn 20 år er lang tid så da jeg fikk et tilbud fra en organisasjon, som jeg synes er en av de mest spennende i Norge, valgte jeg å si ja.

Jeg kommer til å savne de gode faglige diskusjonene og, aller mest, alle dere som brenner for foreningen. Det blir spennende å følge med Dataforeningen på veien videre.

Min nye rolle vil først bli offentliggjort rett før jeg tiltrer».