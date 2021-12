Dansk it-konsulentselskap vil utfordre det norske arbeidsmarkedet 

Annonse

Nå har det danske it-konsulentselskapet 7N fått innpass i det norske markedet, og her vil de satse på rask vekst.

Norsk kundesjef

Selskapets norske kundesjef, Aslak Talleraas, har 14 års erfaring fra it-bransjen, og skal dermed være godt rustet til å gå løs på oppgaven med å utvikle det norske konsulentmarkedet, som han på mange måter mener at har et stort potensial for bruk av “liquid workforce”, altså flytende flytende arbeidskraft – eller frilanskonsulenter.

Ifølge Talleraas bør det norske konsulentmarkedet se mot nabolandene når det gjelder bruk av frilanskonsulenter i et marked preget av stort behov for å være mer smidig og fremtidsrettet. Som frontfigur for 7N i Norge vil en av hovedoppgavene hans være å drive frem et økt pan-europeisk samarbeid for å sikre at Norge styrker sin posisjon innen it.

I det siste mener Talleraas å ha sett en stadig større etterspørsel etter it-kompetanse for kortere perioder i norsk næringsliv.

– Jeg ser en tilbøyelighet til å legge vekt på trygghet, som følge av den tidligere stabile situasjonen på arbeidsmarkedet. Vi opplever for tiden den største arbeidsløsheten i Norge på 20 år, men fremtiden ser heldigvis lysere ut. Stabilitet kan gjøre veksten vi nå står overfor vanskelig. Og nettopp stabile er noe vi har vært lenge i Norge. Krisen har vist oss at fleksibilitet er et viktig konkurransefortrinn. Ved å forene krefter i Skandinavia og utnytte den best mulige kompetansen som finnes både i og utenfor Norge, kan vi skape nordisk vekst. Det vil også sikre at vi opprettholder våre fremtredende roller på den globale arenaen. Og vi er nødt til å innse at ’global liquid workforce’ er en viktig del av denne utviklingen», sier Talleraas i en presse..melding fra selskapet.

Saken ble oppdatert 08.03.21.