Sintef flytter driften til Sopra Steria

Annonse

Sopra Steria sikret seg en av de største og mest ettertraktede it-avtalene i Trondheim da de inngikk kontrakt med forskningsinstituttet Sintef.

Sintef har over 2000 ansatte fordelt på lokasjoner i Norge og internasjonalt, med hovedkontor i Trondheim. Dermed var Sopra Sterias lokale tilstedeværelse i Trondheim og Oslo et viktig kriterium da forskningsinstituttet valgte seg ny it-partner.

– Jo mindre tid vi bruker på administrasjon og forvaltning av it-plattformen vår, desto flere krefter blir tilgjengelig for å jobbe med digitalisering og effektivisering av virksomheten. Slik kan vi øke både innovasjonstakt og konkurransekraft, sier Snorre Aasheim Ness, it-sjef i Sintef.

Standardiserte tjenester

I en pressemelding fra Sopra Steria forteller Alf Håvard Iversen, leder for digitale plattformtjenester i Sopra Steria Trondheim, at også bruken av standardiserte tjenester er blant årsakene til at Sintef valgte Sopra Steria som it-partner.

Han forteller at Sopra Steria vil bistå Sintef i den digitale transformasjonsprosessen de er inne i, samt hjelpe Sintef med å ta i bruk ny teknologi samt gjenbruke og standardisere der de kan.

– Vi skal bidra med samhandling og etablere gode selvhjelpstjenester for de ansatte på alle Sintefs lokasjoner, sier han i meldingen.