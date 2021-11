Vegard Storstad går fra Finn til Nav it

Annonse

Vegard Storstad går inn i ledergruppen til Nav it. Her skal han lede rundt 200 utviklere og 60 dataspesialister. Storstad får en sentral rolle i arbeidet knyttet til digital produktutvikling i Nav, og vil fortsette styrkingen av de interne fagmiljøene.

– Å lede et av Norges sterkeste teknologimiljøer gir jo litt skrekkblandet fryd. Fryd fordi man får lede kolleger mot å lage virkelig viktige tjenester for absolutt alle, og ydmykhet fordi det er svært mye jeg ikke vet om arbeids- og velferdssystemene vi har ansvar for å forvalte og videreutvikle, sier Storstad i en melding fra Nav.

Bred erfaring

Vegard Storstad har bakgrunn som utvikler og kommer fra en stilling som utviklingsdirektør i Finn. Han har også flere år fra NRK, som blant annet produkteier og produktutviklingssjef.

It-direktør i Nav, Jonas Slørdahl Skjærpe, er fornøyd med å ha fått Storstad på laget:

– Med Vegard får vi en leder som har erfaring fra store organisasjoner og tunge teknologimiljøer. Som leder er han oppriktig opptatt av mennesker og fag, og med sin bakgrunn og personlighet vil han bidra til å løfte oss på digital produktutvikling, sier han i meldingen.

Storstad har allerede gjort seg noen tanker om å være med og jobbe frem framtidens arbeids- og velferdsløsninger.

– Jeg har tenkt litt de siste ukene over hvor meningsfylt det er å omsette politikk og lover, som skal være lik for alle, til kodelinjer som skaper tjenester som tilpasses brukernes individuelle behov. Skjæringspunktet mellom ulike fagdisipliner er ofte der magien skjer og jeg er spent på hvordan utvikling, UX, jus og politikk fungerer sammen i Nav, sier han.

Storstad begynte i stillingen i mai, og kommer til et it-miljø som har vært gjennom store endringer og vekst de siste årene, og som nå har 800 ansatte i it-avdelingen.