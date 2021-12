Netthets øker blant unge, og jenter er verst

Annonse

Hver femte skoleelev i USA forteller at de har opplevd hets, mobbing, trusler og fysiske angrep.

Andelen har ikke økt de siste fire-fem årene, men andelen som opplever netthets har økt kraftig fra 11,5 til 15,3 prosent, viser statistikk fra det amerikanske utdanningsdepartementet.

21 prosent av jentene i alderen 12 til 18 år forteller at de i skoleåret 2016–17 opplevde å bli hetset i sosiale medier eller tekstmeldinger, mens 7 prosent av guttene fortalte det samme.

Under en tilsvarende undersøkelse i skoleåret 2014–15 sa 16 prosent av jentene at de hadde opplevd slik hets, mot 6 prosent av guttene.

Jente mot jente

I 90 prosent av tilfellene er det jenter som hetser jenter, sier Lauren Paul, som har vært rundt på mange skoler og hørt mange historier om hets og mobbing.

Paul grunnla for ti år siden Kind Campaign, som fokuserer på jenter som mobber jenter, og som har programmer for å bekjempe dette på rundt 300 amerikanske skoler.

– Som oftest, om ikke alltid, så dreier det seg om hva andre jenter holder på med. Det er særlig snakk om jenters lengsel etter å bli akseptert av andre jenter og følelsen av å bli knust dersom de opplever at de ikke blir det, sier hun.

Mens Kind Campaign hittil først og fremst har rettet seg inn mot ungdomsskoler og videregående skoler, kommer det nå stadig flere forespørsler både fra barneskoler og universiteter som sliter med slik hets, forteller Paul.

Vurderte selvmord

19 år gamle Rachel Whalen opplevde slik hets da hun gikk på videregående skole. En tidligere venn gjorde narr av henne i sosiale medier, noe som gikk så sterkt inn på henne at hun vurderte å ta sitt eget liv, forteller hun.

Whalen søkte hjelp og kuttet etter hvert ned på tiden hun brukte på sosiale medier. Det hjalp.

Annonse

– Det er mye press og en atmosfære av konkurranse der alt egentlig dreier seg om å få oppmerksomhet, sier Whalen.

– At dette er mer utbredt blant jenter, høres for meg riktig ut, sier hun.

Vanskelig å komme til livs

Flere skoler i USA har innført strenge regler mot netthets, og de skyldige risikerer utvisning eller utkastelse.

Bryan Joffe, som leder American Association of School Administrators (AASA), medgir imidlertid at det er vanskelig for skolene å komme ondet til livs.

– Det er et skolespørsmål, men det avspeiler egentlig bare et større sosialt problem, mener han.

– Jeg er ikke sikker på at skolene har et bedre svar på dette enn for eksempel Twitter og Facebook. De forsøker også å finne ut hva de skal gjøre med slik hetsing på nett, sier Joffe.

Håndtering av følelser

Hvordan man håndterer følelser og uttrykker dem overfor andre, ikke minst gjennom bruk av sosiale medier, er nå satt på timeplanen helt fra barnetrinnet av ved mange amerikanske skoler. Det er svært viktig, mener trebarnsmoren Manuela Slye.

– Dette er helt avgjørende for å kunne bekjempe netthets, sier Slye, som leder Seattle Council Parent Teacher Student Association.

– De må lære dette før de går på nett, mener hun.

(©NTB)