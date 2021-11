Liten, men smart nyhet fra Vivaldi

Annonse

Da Vivaldi ble lansert for seks år siden, var det med blant annet en ny funksjon for å stable faner – flere faner kunne legges på én knapp for å danne en gruppe.

Veldig kjekt når du søkte på det samme på forskjellige nettsteder. Om du ville finne feriemål, kjøpe ny telefon eller bil var det greit å holde de forskjellige søkene i grupper.

Dessverre har denne fine funksjonen et problem. Med mange grupper og mange faner, kan det lett bli uoversiktlig.

Flere faner

Men hvordan løse problemet? Vivaldis svar er: Flere faner!

Det høres som en spøk, men det fungerer faktisk. Jeg fikk den nye versjonen i går kveld, og innser at dette er en meget nyttig for meg og mine formål, i alle fall. Jeg har brukt Vivaldi på pc-ene og android-enhetene mine i flere år, og bruker det daglig. Ta en titt på Vivaldi, selv om du kanskje er fornøyd med den nettleseren du bruker.

Avhengig av hvordan du vil innstille bruken av faner, jeg har så langt bare benyttet standard innstillinger, vil det fungere slik:

Du du peker på en gruppefane, og da får du en liste med bilde av nettsidene i de enkelte fanene og en kort beskrivelse av innholdet. Velg en fane, og du får en ny fanerad under den opprinnelige, som viser de fanene som ligger i gruppen, slik at du lett kan hoppe mellom disse.

Holder fanen høyt

Vivaldi har hele tiden utviklet dette med faner. De har innført stabling av faner, at du ved å bruke «tab tiling» kan vise flere nettsider i samme vindu.

Du kan velge vertikale faner, at du kan ha dem på siden i stedet for øverst, og en rekke andre funksjoner for å gjøre det enklere å sjekke nettsider, håndtere dem og navigere mellom dem.

For mange varianter til å ramse opp her, men du finner mer her.