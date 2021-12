Orange Cyberdefense Norway er i vekst og utvider teamet

Annonse

– Vi ønsker å tiltrekke oss flere av de flinke hodene for å utvide vår kompetansebase ytterligere, og befeste vår posisjon som den beste sikkerhetsleverandøren i det norske markedet. Og med disse ansettelsene er vi ett skritt nærmere. Det at både erfarne hoder og unge talenter velger oss vitner om at vi lykkes med vårt arbeid, sier Petter Blom, leder for Professional Services i Orange Cyberdefense Norway.

Ifølge en pressemelding fra cybersikkerhetseksperten i Orange Group opplever de en sterk vekst i disse dager, og kan derfor utvide teamet med to nyansettelser.

Edward Disch begynte i stillingen som Teknisk Sikkerhetsrådgiver den 1. november. Han kommer fra rollen som Senior Sikkerhetsrådgiver hos Gjensidige, og er utdannet innen informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik.

Kaja Knoph startet i oktober som GRC-konsulent i selskapet, hun har tidligere jobbet som webutvikler og digital rådgiver. Kaja har nylig fullført sin mastergrad i Cybersecurity ved IE School of Human Sciences & Technology i Madrid, der hun ble uteksaminert blant de 2 beste studentene på sitt studie og på "Deans List" for høye akademiske resultater.

Ledelsen i Orange Cyberdefense Norway har troen på at balansen mellom erfarne hoder og dyktige nyutdannede er den beste oppskriften for å stille med toppet lag, heter det i meldingen.