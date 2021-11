Han skal bygge opp Sopra Steria i Drammen

Annonse

Sopra Steria har gitt Egil André Ø. Jacobsen jobben med å lede konsulentselskapets satsing i Drammen. Jacobsen kommer fra Glitre Energi, der han var konsernansvarlig for digital forretningsutvikling og innovasjon. Jacobsen har tilbrakt store deler av karrieren sin med arbeid utlands i diverse lederstillinger i Telenor-systemet.

Tirsdag 6. april hadde han sin første arbeidsdag på det nyeste regionskontoret til Sopra Steria.

– Det er en sitring i Drammen for tiden. Noe er på gang, og det skal vi være med på, sier Jacobsen, i en pressemelding fra Sopra Steria. Han fortsetter:

– Drammen er ikke lenger en by du kjører forbi. Det er mange som investerer i byen, og det vil skje mye i nær fremtid. Derfor satser Sopra Steria her nå, fordi vi ser at teknologi vil stå sentralt i den veksten Drammen og omegn vil få fremover. Vi ønsker å tilrettelegge for vekst og utvikling i hele regionen, sier han.

De beste hodene

I første omgang er planen å få på plass 50 teknologer i Drammen.

– I dag er det mange fantastisk dyktige drammensere som pendler til Oslo og Kongsberg. Fremover blir vi et attraktivt lokalt alternativ. Vi skal gå etter de aller beste hodene, og sammen skal vi bygge et skikkelig Drammen-lag tuftet på trivsel, samhørighet og spennende utfordringer, sier Jacobsen.