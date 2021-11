Jan Ivar Borgersen går til Tellu IoT

Annonse

Jan Ivar Borgersen tiltrer stillingen som administrerende direktør i Tellu IoT 1. mars.

– Jeg er glad for å kunne ønske Jan Ivar velkommen som ny administrerende direktør i Tellu IoT. Jan Ivar er en erfaren leder med bred erfaring fra it - og programvare sektoren i Norge og internasjonalt. Jeg er sikker på at Jan Ivar vil bidra til å videreutvikle selskapets ledende posisjon i Norge og realisere vekstambisjoner både i Norge, Norden og Europa, sier leder for Telenor Group Holdings og styreleder i Tellu IoT AS, Ove Fredheim.

Tellu IoT er et resultat av et samarbeide mellom Telenor, Investinor og SINTEF Venture som i mai 2020 gikk sammen for å skape en større og kraftfull aktør innen helseteknologi. Selskapet tilbyr tjenester til pasienter, pårørende og helsesektoren i Norge, Norden og Europa.

– E-helse er fremdeles i en startfase, men for fremtiden vil det å lykkes innenfor dette området være helt avgjørende for å opprettholde velferden. Tellu IoT har meget kompetente og dyktige medarbeidere som har utviklet spennende moderne løsninger med stor konkurransekraft og potensiale. Jeg ønsker å ta selskapet videre inn i en ny fase hvor vi fremover skal satse betydelig på vekst. På sikt skal Tellu IoT ta posisjonen som den ledende e-helseaktøren i det europeiske markedet, sier Borgersen i en pressemelding fra selskapet.

Selskapets nåværende administrerende direktør, Ole Christian Olssøn, trer inn i en ny rolle i selskapet.

– Jeg ønsker å takke Ole Christian for hans bidrag til Tellu IoT så langt og er glad for å fortsatt ha han med på laget fremover, sier Fredheim i meldingen.