Berit Svendsen blir ski-dronning

Berit Svendsen har takket ja til å lede arbeidet med ski-VM i Trondheim i 2025. Svendsen forlater jobben som leder for Vipps Internasjonal og skal nå altså bli ski-dronning i Trondheim.

I vår bransje kjenner vi Svendsen kanskje best som mangeårig leder for Telenor Norge. En jobb hun forlot etter det som best kan kalles en maktkamp med Telenors sjef Sigve brekke. Jobben i Vipps har hun hatt siden 2018.

Jobben som sjef for ski-VM 2025 har hun blitt headhuntet til, og det er vurdert norske og internasjonale kandidater. Hun skal etter sigende ende opp med en årslønn på 1,65 millioner kroner.

Digital kompetanse

– Vi er svært glade for at Berit Svendsen takket ja til jobben som VM-sjef. Berit er en meget erfaren leder med lang fartstid i tunge lederstillinger. Hun har bred kommersiell erfaring som leder og har bygd sterke ledergrupper i organisasjoner i rask utvikling. Hun har god kompetanse rundt store prosjekter og digitalisering. Den erfaringen blir gull verdt også for VM-organisasjonen, sier styreleder i VM-selskapet, Bård Benum.

Selv understreker Svendsen at dette er en unik mulighet hun rett og slett ikke kunne si nei til.

– Dette er en fantastisk mulighet til å lage en ny folkefest der vi viser verden hva Trondheimsregionen, Trøndelag og Norge står for i et fremtidsrettet arrangement. Vi skal tilby publikum både på arenaene og hjemme spennende bærekraftige og teknologiske løsninger. Dette skal vi levere i en organisasjon med entusiastiske, frivillige medarbeidere, sier Berit Svendsen.

Svendsen, som bor i Oslo, skal etablere seg med en leilighet i Trondheim og blir dermed langpendler. Den første jobben Svendsen skal i gang med er nå å, sammen med styret, ansette de øvrige lederne i det som skal bli VMs ledergruppe.