Signicat bringer Encap Security tilbake til Norge igjen

Signicat fortsetter å vokse gjennom oppkjøp. Selskapet har de siste få årene gjennomført flere oppkjøp i Europa, trekk som er gjort for å øke aktiviteten og markedet i vår verdensdel. Denne aktiviteten har blitt lagt merke til også utenfor landets grenser, og nå i år havnet Signicat på Financial Times’ liste over Europas raskest voksende selskaper.

Nå har Signicat vært ute med kredittkortet igjen, og melder at de har kjøpt opp selskapet Encap Security fra amerikanske Allclear ID. Encap Security ble opprinnelig etablert i Norge i 2006, og har siden 2016 vært amerikanskeid, før Signicat nå kjøper Encap tilbake til Norge.

Komplett løsning

Trondheimsbaserte Signicat er internasjonalt anerkjent som et ledende selskap innen digitale identitets- og autentiseringsløsninger. De aller fleste av oss bruker selskapets tjenester nær daglig, ettersom det er Signicats teknologi som ligger bak når vi logger oss på nettbanken med Bankid. I tillegg benytter en rekke europeiske banker og andre store selskaper Signicats løsninger.

Encap Security er ifølge Signicat markedslederen på app-basert autentisering. Selskapet ble etablert i Norge så tidlig som i 2006, før smartmobilens gjennombrudd. Dette var et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom norske banker for å lage en programvarebasert mobil id-løsning. I dag brukes Endcap Security-løsninger av millioner av brukere over hele Europa, særlig innen finans.

I en pressemelding i forbindelse med oppkjøpet skriver Signicat at «Dermed kan Signicat tilby hele spekteret av identifiserings- og autentiseringstjenester gjennom hele kundens livssyklus, med markedsledende sikkerhet».

Forut for sin tid

Signicat opplyser at selskapene har vært nære samarbeidspartnere i over ti år. Videre at «Fusjonen samler Signicats ekspertise innen digital identifisering, onboarding og signering, og Encaps erfaring med å gjøre autentiseringen praktisk og brukervennlig uten å gjøre kompromisser på sikkerhet og kompatibilitet. Signicat tilbyr nå hele spekteret av teknologi som selskaper i regulerte bransjer verden over trenger for å kunne verifisere, innrullere og autentisere gjennom hele kundens livssyklus, inkludert digitale signaturer og betalingsautorisasjon på mobil, alt i samsvar med kravene i EUs andre betalingsdirektiv PSD2.

– Encap Security var forut for sin tid da det ble grunnlagt. De tilbød mobilbaserte autentisering selv før smarttelefoner ble mainstream, og har holdt seg i front siden da. Sammen gir vår passordfrie løsning forbrukere og bedrifter eksepsjonell brukervennlighet, samtidig som den beskytter dem mot risiko og svindel. Dette oppkjøpet etablerer Signicat som et fyrtårn innen mobil autentisering, sier Asger Hattel, daglig leder i Signicat i pressemeldingen.

– Signicat og Encap Security deler mye mer enn våre norske røtter. Vi ønsker å gi kundene våre den aller beste brukeropplevelsen uten å gjøre kompromisser på sikkerhet. Med bedrifter over hele Europa som prøver å begrense innvirkningen fra nye SCA-krav på brukeropplevelsen, mener jeg at vi har det rette tilbudet til rett tid, legger Johan Sörmling, daglig leder i Encap Security, til.