Samsung lanserer ny abonnementssatsning

Samsung vil tilby abonnement til norske og svenske kunder ved kjøp av en mobiltelefon direkte gjennom deres egen hjemmeside. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Samsung Electronics Nordic har inngått samarbeid med seks operatører i Norge og Sverige. Det forventes at flere operatører blir med i løpet av høsten når finske og danske kunder blir tilbudt samme mulighet.

– ­Vi har hørt på våre kunder som har uttrykt et ønske om å kunne kjøpe en telefon sammen med et abonnement direkte gjennom våre kanaler. Vi streber alltid etter å gjøre kjøpsreisen så smidig og enkel som mulig, og vi ser at denne løsningen utfyller operatørenes og de store elektronikkvarehusenes egne satsninger og tilbud, sier Oscar Nöjd, forretningsutviklingssjef i Samsung Electronics Nordic.

Mobilabonnementene som tilbys fra start til norske kunder er Telenor-eide Chilimobil og Talkmore.

– Vi tror at dette er fremtiden. Allerede vil flere kjøpe både produkter og tjenester online og som en av verdens største mobilprodusenter er det vårt ansvar å se til å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder – ikke bare å velge en bra telefon, men også et tilhørende abonnement om man ønsker det, fortsetter Oscar Nöjd.

Samsung har siden 2020 hatt et lignende tilbud for kunder i Tyskland og Storbritannia. Den nordiske satsningen er likevel unik, skriver Samsung. Norge og Sverige blir de første landene i Europa som tilbyr abonnementsalternativ i et samarbeid direkte mellom operatører og produsent, uten mellomledd.