Garmin betalte kidnapperne

Amerikanske Garmin, som er kjent for sine navigasjonssystemer og smarte klokker, ble i slutten av juni utsatt for et utpressingsangrep som forårsaket at mange av tjenestene og systemene deres ble utilgjengelige.

Ifølge The Verge skal de ha betalt ti millioner dollar for en krypteringsnøkkel som skal ha gitt tilgang til data som ble holdt som gissel av angriperne.

Betalingen skal ha skjedd gjennom selskapet Arete IR, som står forhandlinger i forbindelse med såkalte «ransomware»-angrep. Arete IR vil ikke bekrefte dette.

Flere rapporter melder at det var den russiske hackergruppen Evil Corp som sto bak hendelsen, som ble utført med utpressingsprogrammet WastedLocker.