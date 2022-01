Sopra Steria kjøper konsulentselskapet Labs i Bergen

Annonse

Med oppkjøpet av Labs, etablerer Sopra Steria seg med over 50 medarbeidere i Bergen.

– Vi har veldig mange felles verdier med Labs. Vi er begge opptatt av å skape den beste arbeidsplassen for våre medarbeidere, og vi har begge et tett og godt samarbeid med kundene våre. Vi kompletterer hverandre meget bra både i forretninger og kultur, sier administrerende direktør Kjell Rusti i en pressemelding.

Labs leverer løsninger innen digital transformasjon og fremtidens kundeopplevelser. Med det menes alt fra strategi og endringsledelse, digital markedsføring og salg, CRM, analyse og kundeopplevelse, til design og utvikling av digitale løsninger for både privat og offentlig sektor. Rusti slår fast at det var totalpakken som var utslagsgivende for at Sopra Steria ønsket å kjøpe selskapet:

– Med Labs får vi et forsprang innenfor kunde og brukerorienterte design- og utviklingstjenester. I tillegg får vi styrket vår tjenesteportefølje med området digital markedsføring. Labs skal være et fundament for videre vekst og vi vil satse bredt i Bergen innenfor alle våre tjenesteområder. Når vi samtidig vokser organisk innenfor områdene forretningsrådgivning, systemutvikling og digitale plattformtjenester, blir vi en aktør å regne med i bergensmarkedet fra første dag, sier han.

Vil vokse

Sopra Steria har ambisjon om å skape en rekke nye arbeidsplasser innen digitalisering i Bergen

– Vi vil vokse raskt også i Bergen, og regner med å bli over 100 konsulenter innen ett år, sier Rusti.

Hans Petter Ulstein, daglig leder Labs, er også fornøyd med oppkjøpet.

– Det at Sopra Steria har i sin strategi at det skal være det beste stedet å jobbe for de dyktigste folkene, resonnerte godt med oss. Sopra Steria har også en sterk kultur for innovasjon og entreprenørskap, noe som passer et mindre og smidig miljø som Labs. Det ble tidlig klart for oss at dette er forankret i alt selskapet gjør, og at dette også tiltrekker seg flere av de dyktigste menneskene. Da er det heller ikke tvil om at man får et godt arbeidsmiljø, en morsom arbeidsplass og de mest spennende prosjektene, sier Ulstein og smiler.