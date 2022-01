Sopra Steria skal bidra i Equinors digitaliseringsprosess

Annonse

Equinor og Sopra Steria har inngått en fireårig rammeavtale. Målet er å støtte Equinor i selskapets pågående digitaliseringsprosess.

Sopra Steria skriver i en pressemelding at Equinor med dette får tilgang til noen av de fremste fagmiljøene i Norge, blant en rekke områder innen virksomhetsutvikling og digitalisering.

– Vi er glade for å kunne bistå Equinor på deres digitale reise og ser frem til et produktivt og innovativt samarbeid, sier Kjell Rusti, administrende direktør i Sopra Steria, pressemeldingen.

Avtalen som nå er signert dekker leveranser innen digitalisering og har en varighet på fire år, med to års opsjon.

– At Equinor har valgt å inngå en slik avtale med Sopra Steria er en viktig milepæl for oss. Equinor blir en strategisk viktig kunde for oss, med en spennende fremtid. Vi gleder oss til samarbeidet med Equinor, sier Rusti.

Sopra Steria har 2.000 ansatte, og en årlig omsetning på tre milliarder kroner i Norge i 2020. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim og Drammen, samt at de nå åpner kontor i Bergen.