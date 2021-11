Telenor omsatte for 28,8 milliarder i første kvartal

Annonse

Telenor ASA fikk en omsetning i første kvartal 2021 på 28,8 milliarder kroner. Det er 2,1 milliarder svakere enn samme periode i fjor. Det er likevel ingen krise i selskapet, som for kvartalet nådde et driftsresultat (EBITDA) på 13 milliarder kroner – en milliard svakere enn i fjor.

Antall abonnenter økte med fem millioner. Selskapet har nå rundt omkring i verden en total abonnementsbase på 187 millioner kunder.

Telenor rapporter at Norden leverte et solid kvartal, med EBITDA-vekst i både Finland og Danmark.

– Selv om pandemien har påvirket Telenors asiatiske selskaper det siste året har vi klart å tilpasse oss og leverer sterk kundevekst på tvers av markedene vi opererer i, sier konsernsjef Sigve Brekke i en børsmelding.

Nedskriver Myanmar

Telenors aktivitet i Myanmar har fått mye oppmerksomhet etter den militære maktovertagelsen i landet. Dette er fremdeles en stor utfordring for selskapet.

– I Myanmar opplever vi en uoversiktlig og usikker situasjon. Vi er dypt bekymret for utviklingen i landet. Siden militærkuppet 1. februar 2021 har Telenors prioritet vært å ivareta sikkerheten til våre ansatte, sørge for tilgang til mobiltjenester for våre kunder og å være så åpne som vi kan om situasjonen i Myanmar. Vedvarende restriksjoner på mobilnettet har hatt store konsekvenser for befolkningen i Myanmar og landets økonomi. Dette viser hvor viktig tilgang til kommunikasjonstjenester er. Telenor oppfordrer myndighetene i Myanmar til å umiddelbart gjenopprette tilgang til kommunikasjonstjenester og å respektere menneskerettigheter og ytringsfrihet, sier Brekke.

Telenor ser ingen bedring i sikte for økonomien og forretningsklimaet i landet, kombinert med en forverret sikkerhets- og menneskerettighetssituasjon – og velger derfor å nedskrive hele verdien av Telenor Myanmar på 6,5 milliarder kroner i dette kvartalet.

– På grunn av usikkerheten rundt utviklingen i landet, har vi valgt å ta Myanmar ut av utsiktene for året. For 2021, ekskludert Myanmar, forventer vi abonnements- og trafikkinntekter og EBITDA rundt samme nivå som i 2020. Driftsmessige investeringer forventes å tilsvare 15-16 prosent av driftsinntektene, sier Brekke.