Parakey og Unloc åpner nordisk samarbeid

Digitaliseringen av eiendomsbransjen har tatt fart de siste årene, og etterspørselen etter innovative lås- og adgangssystemer har vokst i takt med denne utviklingen, skriver det norske teknologiselskapet Unloc i en pressemelding.

Unloc inngår nå et samarbeid med Nordens største leverandør av digitale adgangssystemer, Parakey, med mål om å tilby flere valgmuligheter til hvilke systemer de ønsker å bruke — og at Unloc kan brukes til å åpne Parakey sine låser.

Snart legges derfor også Parakeys fysiske produkter til på listen over enheter som kan åpnes med Unloc sin mobilapp. Dette, opplyser Unloc, har vært etterspurt fra kunder i Sverige. De to selskapene innleder dermed et innovativt samarbeid for å utvide markedet i Sverige og Norge.

— Etter å ha hatt en dialog med Unloc i flere år, har vi nå konkrete forespørsler fra kundene om å bruke Parakeys markedsledende lås Parakey PDL med Unloc sin app. Vi tar det som en selvfølge at kundene våre skal kunne velge hvilke systemer, apper og digitale låser de ønsker å bruke. Som kolleger i bransjen har vi derfor valgt å inngå et samarbeid for å hjelpe hverandre med å drive digitalisering av eiendommer med digital adgang, sier Parakeys daglige leder og medgründer Jonas Arvidsson.

Utviklingsarbeidet begynte i løpet av sommeren og vil fortsette med høy intensitet i løpet av høsten, slik at funksjonaliteten kan tas i bruk allerede før årsskiftet.

— Vi er stolte over at Unloc allerede er velkjent i Norge. Nå ser vi at det samme kan skje veldig raskt i Sverige, og da er det fantastisk å ha Nordens største leverandør av digital adgang som en av våre samarbeidspartnere, sier Kris Riise, gründer og daglig leder i Unloc