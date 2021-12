Larry Tesler er død

Annonse

Larry Tesler, kanskje mest kjent for å ha funnet opp kommandoenen Ctrl-C og Ctrl-V gjennom skrivepreogrammet Gypsy, døde denne uken.

Tesler, født i 1945 i New York, studerte ved Stanford University og fattet tidlig interesse for blant annet kunstig intelligens og datamskiner. Han var en del av bevegelsen som demonstrerte mot IBM's monopol tidlig på 70-tallet og var også involvert i anti-krigs demonstrasjoner.

Tesler jobbet hos Xerox Palo Alto Research Center (PARC) der han utviklet skriveprogrammet Gypsy som senere ble best kjent for å inkludere kommandoene cut, copy og paste. Det var også her Tesler var med på å oppfinne uttrykket Wysiwyg (what you see is what you get), og han er den første som brukte ordet browser, etter å ha skapt et program for en kollega som syntes det var vanskelig å finne deler av kode. Etter PARC jobbet Tesler hos Apple fra 1980 til 1997, der han blant annet holdt stillingen som Chief Scientist.

Tesler var også kjent for å promotore brukerdesign kjent som modeless computing; der input fra et tastatur samsvarte med brukernes foreventninger. Enkle eksempler på noe som ikke er modeless er Caps-Lock og ins-tasten, som endrer input fra tastaturet.

I 2001 flyttet Tesler til Amazon der han jobbet som VP of Shopping experience, og fra 2005 ledet han Brukerdesign hos Yahoo.

Tesler er ikke av de mest kjente navnene i it-historien, men skal ha honnør for jobben han gjorde med å løfte teknologien fra forskningsstadiet og inn i folks hjem.