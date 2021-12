En av tre får for lite it-hjelp

Annonse

Nesten 30 prosent sier at de synes det vanskelig å få tak i it-hjelp på arbeidsplassen sin. Det viser en undersøkelse fra KnowBe4 Research. Funnene kommer fram i årets rapport om sikkerhetskultur fra KnowBe4 Research, forskningssenteret til it-selskapet KnowBe4. Mer enn 320 000 respondenter har deltatt i den globale undersøkelsen.

– Et av de viktigste sikkerhetstiltakene en virksomhet kan ha er å sørge for at alle ansatte vet hva de skal gjøre og hvem de skal kontakte om de får problemer. Det er spesielt viktig hvis de havner i en vanskelig eller kritisk situasjon på nett eller etter å ha mottatt en epost, sier forskningssjef for KnowBe4 Research, Kai Roer, i en pressemelding.

Når virksomheter ikke klarer å gi tilstrekkelig it-hjelp og støtte til sine ansatte, må de forvente flere vellykkede angrep, mener han.

– Mange av de aktivitetene de kriminelle står for skiller ikke mellom små og store virksomheter eller offentlige og private virksomheter. Det brukes mange metoder for å angripe enkeltpersoner og virksomheter, men majoriteten av dem gjøres ved å utnytte enkeltpersoners uoppmerksomhet eller uvitenhet. Derfor er it-støtte én av fire sikkerhetspilarer, sammen med programvare, rutiner og trening. I sum er det disse som reduserer sannsynligheten for at de kriminelle lykkes, sier Roer.

Mer enn et år på hjemmekontor for mange har tvunget virksomheter over i heldigital hverdag. Dette kan ha bidratt til å øke presset på it-avdelingene.

– Hjemmekontor har gjort det vanskeligere. It-kompetansen varierer hos hver enkelt, og terskelen for å be om hjelp er kanskje blitt høyere. I tillegg til sikkerhetsrelaterte utfordringer, har det nok vært en del nye driftsoppgaver hos mange virksomheter som har krevd mye ressurser fra it-avdelingen, sier Roer.

Han håper at dette året har vært en kraftig påminnelse om hvor avhengig vi er av at it-tjenester fungerer som de skal, og at de ansatte får god opplæring, også når vi kommer tilbake på kontorene.