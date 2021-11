Ti tips og to råd om mobilbruk på ferien

Annonse

De fleste av oss liker å bruke mobilen også når vi er på ferie. Det har EUs bestemmelser om prising av mobiltjenester i Europa bidratt sterkt til, og de som holder seg innen Europa kan jo bruke mobilen akkurat som hjemme.

Det er likevel grunn til å minne om at det er flere trusler enn høy mobilregning der ute. Derfor har Telenor to gode råd og viser til en liste med ti tips for mobilbrukere på reisefot.

USB bærer data

Mange steder har det dukket opp offentlige mobilladere i form av et USB-uttak. Dette er plassert der for at folk skal kunne lade opp mobilen sin, men det er god grunn til å minne om at USB ikke bare er en ladekontakt – det er også et datagrensesnitt for utveksling av data.

Dersom du kobler mobilen din til et USB-uttak du ikke har kontroll over, så kan du risikere å få installert skadelig programvare eller at informasjon fra mobilen blir kopiert ut. Da kan du være i risikosonen for å bli utsatt for datakriminalitet eller svindel.

– Dersom du skal ut på reise og har dårlig batterikapasitet, skaff deg heller en reiselader eller to. Det er et billig og effektivt tiltak, og du unngår å ta en unødvendig høy risiko, sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge i en pressemelding.

Trådløssoner har risiko

Det er mange som bruker det åpne trådløse nettverket til kafeen eller hotellresepsjonen for å legge ut bilder fra turen, eller ordne noe i nettbanken. Her er det viktig å huske at en trådløs sone er et nettverk som flere enn du kan koble deg til. På en åpen trådsløssone vil du ikke vite hvem andre som er tilkoblet, og det er fullt mulig for personen på nabobordet å avlytte kommunikasjonen din når du er koblet til e-post, nettbank eller sosiale medier.

– Risikoen med et åpent trådløst nettverk er at du aldri vet hvem som er koblet til, og i verste fall avlytter kommunikasjonen din. Du risikerer at din kontakt med venner, kjente, jobben og banken kan bli avlyttet på ukjente trådløse nett, sier Tangen Nilsen, og legger til at du alltid bør bruke 4G dersom dette er tilgjengelig.

Ti tips for sikker mobilbruk

Telenor viser til en liste med ti tips om sikker mobilbruk på ferien. Den er opprinnelig lagd av Nettvett.no, som drives av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Den gjengir vi i sin helhet her:

1. Lås telefonen

Den enkleste måten å få tilgang til telefonen er hvis noen får fysisk tilgang til telefonen, er den ikke låst er det bare å gå inn. Benytter du mønstergjenkjenning, kan det være lurt å tørke av skjermen, ellers kan det være veldig lett å se mønsteret ditt.

2. Bruk sporingsverktøy

Skulle du miste telefonen vil man kunne bruke sporingsverktøy for å finne den. For de som ikke har dette innebygget, bruk en tredjepartsløsning. Det finnes flere slike man kan laste ned til telefonen sin.

3. Bruk fjernslettingsverktøy

Skulle man miste telefonen sin og man er redd for at noen skal kunne komme seg inn på den kan man bruke et verktøy for å fjernslette telefonen. Mulighet for dette finnes også i Icloud for Iphone. Det finnes også andre verktøy for andre telefoner.

4. Ta sikkerhetskopi av telefonen

Man har gjerne mye på telefonen som man ikke ønsker å miste, f.eks bilder. Det er flere måter å gjøre dette på. F.eks. skytjenester som iCloud for iPhone. Til andre telefontyper så finnes det en rekke apper og tjenester som lar deg gjøre dette.

5. Tenk deg om hvilke apper du laster ned

Man bør for det første ikke ha flere apper på telefonen enn det man bruker. Når du laster ned en applikasjon så får du informasjon om hvilke ressurser appen vil ha tilgang til. Vær også oppmerksom på at kriminelle kan lage falske versjoner av apper og lure disse inn i App Store eller Google Play. Det er også viktig å ikke installere apper som ikke kommer fra App Store eller Google Play. Apper fra tredjeparts appbutikker er ikke kontrollert like strengt, og kan inneholde virus.

6. Skru av det trådløse nettverket når du ikke bruker det

For det første bruker det ekstra batteri, og man unngår at telefonen kobler seg til trådløse nettverk som du ikke ønsker å koble deg til. Mange apper og epostprogrammer begynner da å sende og motta data. Hvis dette går ukryptert vil noen med onde hensikter kunne se all datatrafikken din.

7. Krypter datatrafikken

En del tjenester gir mulighet for kryptering, men det krever at du skrur det på i tjenesten. Da vil ingen kunne se dataene dine. Dette gjelder spesielt epost hvis du bruker det på telefonen din.

8. Hold mobilen oppdatert

Dette gjelder både apper og operativsystem.

9. Vurder også kryptering av mobilen din

Skulle du miste den vil ingen få tilgang til innholdet. Det vil også hjelpe i forhold til lagringskort som sitter i mobilen. Her har man gjerne bilder o.l. Skulle man få tak i dette kortet vil man ikke kunne hente ut dataene på det.

10. Bruk mobilen din som om det var et bankkort

F.eks. ikke lån bort mobiltelefonen din uten at du har tilsyn med den. Ikke fortell noen pinkoden din. I en vanlig telefon i dag har du gjerne nettbanken din, eposten din, facebookkontoen din. Mange har til og med mulighet for å låse opp bilen sin via telefonen. Da begynner vi å skjønne hva slags verdier vi går rundt med i lomma.