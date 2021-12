Bedre digital sikkerhetskultur med mer engasjerende opplæring

Annonse

Ifølge Norsis-rapporten «Nordmenn og Digital Sikkerhetskultur» har bare drøyt én av fem nordmenn gjennomført organisert opplæring i informasjonssikkerhet i løpet av de to siste årene. Det er bakgrunnen for at Norsis nå tilbyr et nytt opplæringsopplegg sammen med den norske læringsplattformen Motimate. Målet å tilby både virksomheter og privatpersoner engasjerende og motiverende opplæring i digital sikkerhet hele året, skriver Norsis i en pressemelding.

– Det nye opplæringsopplegget lanseres i tilknytning til kampanjen Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober, og er en erkjennelse av at mange opplæringsprogrammer ikke er engasjerende og tilgjengelig nok for de mange som synes it-sikkerhet er kjedelig. Vi har stor tro på at vi vil klare å engasjere flere ansatte med quizer, spill og interaktive elementer som er lagt inn i disse opplæringspakkene. Det er helt avgjørende å øke den digitale sikkerhetskulturen i norske virksomheter, sier administrerende direktør i Norsis, Lars Henrik Gundersen, i pressemeldingen.

Usikre it-brukere

Ifølge Norsis er det fremdeles mange som er i tvil om eller ikke tror de greier å gjennomføre helt sentrale sikkerhetsaktiviteter. Selv om bruken av totrinnsbekreftelse økte kraftig fra 2019 til 2020, oppgir fremdeles mer enn en av fire nordmenn at de er usikre på eller tror de i liten grad vil klare å skru på denne sikkerhetsmekanismen selv. 15 prosent er usikre på, eller tror de i liten grad er i stand til å undersøke, om en lenke eller vedlegg de mottar på epost er trygg.

– Opplæringspakken er svært enkel i bruk. Innholdet fungerer like godt på alle plattformer, i nettleser eller egen app. Kursene kan gjennomføres fra en app på mobiltelefonen din når det passer deg, og de ansvarlige i virksomheten kan følge opp fortløpende. Dette er fremtidens måte å lære bort digital sikkerhet på til folk flest, sier gründer og administrerende direktør i det Kahoot-eide selskapet, Motimate, Rolf Risnes.

Opplæringspakken som nå er i salg, er en videreføring av fjorårets opplæring, med ny funksjonalitet og mer innhold. I fjor bestilte i alt 636 virksomheter opplæringspakken til drøyt 200.000 ansatte. Ifølge en evaluering var nesten ni av ti fornøyde eller svært fornøyde med kurset. Nesten like mange mente de ville ha nytte av det de hadde lært i sin digitale hverdag, både på jobb og privat.

– Nytt i år er at når en virksomhet kjøper opplæringspakken, som koster fra 3000 kroner for en liten virksomhet med under 20 ansatte, får de også tilgang til kurset «Trusler og tiltak». Det er et kort kurs som er bygd på årets Trusler og trender-rapport. I dette kurset får du en introduksjon til de vanligste sikkerhetstruslene for små og mellomstore bedrifter, med tilhørende tiltak, sier Gundersen.