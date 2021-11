Ny kampanje mot hets, falske nyheter og svindel

Annonse

Norsis, Norsk senter for informasjonssikring, lanserer den offentlige kampanjen «Stopp – tenk deg om» for å bekjempe hets, spredning av falske nyheter og svindel på nett. Målet er å få hver enkelt til å tenke seg ekstra om når de bruker internett.Kampanjen er utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og starter nå i august.

–Uriktig informasjon om politiske saker og et langt tøffere debattklima i forbindelse med stortingsvalgkampen, gjør det ekstra viktig å minne oss alle på viktigheten av kildekritikk. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt bruken av sosiale medier for spredning av manipulert informasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland, i en pressemelding.

Gjennomføringen av kampanjen skjer i samarbeid med Politiet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Vi vet at risikoen for at vi deler falske nyheter, reagerer med hets på en post i sosiale medier eller går på en svindel er mindre dersom vi får tenkt oss om før vi foretar oss noe. Hvis vi alle er litt mer bevisste på hvordan vi oppfører oss, vil vi i felleskap gjøre nettet til et tryggere, bedre og mer opplysende sted å være, sier administrerende direktør i Norsis, Lars-Henrik Gundersen.

Falske nyheter

En fersk undersøkelse Norsis har fått gjennomført viser at falske nyheter og svindel er en utfordring.

Mer enn halvparten (53 prosent) av de spurte mener falske nyheter er et stort problem i samfunnet. Hele 1 av 3 (36 prosent) har opplevd at venner eller bekjente har delt nyheter på sosiale medier det siste året som de vet var falske.

Seks prosent av de spurte har blitt utsatt for svindel det siste året som har gitt dem et økonomisk tap.

– Hvis vi alle tenker oss om en ekstra gang– når vi ønsker å dele en post, uttrykke vår mening i et kommentarfelt, laste ned noe i en mistenkelig e-post eller klikker på en lenke i en SMS, så er sjansen langt større for at vi foretar et riktig valg, sier Gundersen.

Mer om kampanjen: https://norsis.no/tenk/