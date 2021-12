Sopra Steria får kvalitetsstempel av NSM

Annonse

Sopra Steria er det femte selskapet som siden 2016 blir godkjent som leverandør i Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) kvalitetsordning for hendelseshåndtering. Det skriver Sopra Steria i en pressemelding.

– Det er en anerkjennelse for arbeidet vi gjør innen sikkerhet, og ikke minst et svært viktig kvalitetsstempel fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, sier Jørgen Rørvik, direktør for cyber Security i Sopra Steria, i meldingen.

NSM stiller strenge krav til selskaper som ønsker å bli en del av kvalitetsordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk kan håndtere en hendelse, men må også tilfredsstille definerte krav innenfor ni ulike områder. Dette omfatter blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering.

– Vi er til nå 150 personer som jobber dedikert med sikkerhet, og er en av landets største sikkerhetsleverandører som leverer til samfunnskritiske virksomheter i både offentlig og privat sektor. Å bli en del av denne kvalitetsordningen er et naturlig neste steg i vår svært viktige satsning på sikkerhet, sier Rørvik og fortsetter:

– I vårt Security Operations Center har vi tilbudt hendelseshåndtering til selskaper vi allerede gjør overvåkning og drift av – men med denne kvalitetsordningen kan vi tilby hendelseshåndtering som tjeneste, uten at de har avtale for drift fra før. Det vil si at en virksomhet som ikke vært kunde av oss før, kan ringe og få hjelp.

Sopra Steria inngår i NSMs kvalitetsordning for hendelseshåndtering frem til august 2023.

vdelingsdirektør Bente Hoff ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM, sier at antallet cyberangrep mot norske virksomheter er økende, og private selskaper som driver med hendelseshåndtering er en viktig brikke for å sikre norske verdier.

– Med Sopra Steria med på laget, har vi nå fem meget gode leverandører som inngår i ordningen. Dette gir valgmuligheter for bedrifter som etterspør slike tjenester, og bekrefter ordningen er både relevant og etterspurt, sier avdelingsdirektør Bente Hoff ved NSM.