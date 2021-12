2021: Eksplosiv vekst av cybertrusler

Annonse

It-sikkerhetsselskapet Trend Micro har publisert halvårsrapporten "Attacks from All Angles: 2021 Midyear Security Roundup", hvor det blant annet kommer frem at selskapet blokkerte nesten 41 milliarder epost-trusler, skadelige lenker og programvare.

Det representerer en eksplosiv vekst på 47 prosent, sammenlignet med samme periode året før, skriver Trend Micro i en pressemelding.

Målrettede løspengevirus

Løsepengevirus fortsetter å være den mest fremtredende trusselen i første halvår, og de cyberkriminelle fortsetter trenden med å målrette angrepene mot store og kjente virksomheter. Det er en økende tendens til at cyberkriminelle samarbeider med tredjepartsaktører, hvor nye og avanserte verktøy og teknikker blir tatt i bruk for å stjele og kryptere dataene til de nøye utvalgte målene.

– Det første steget mot å effektivt redusere cyber-risikoen, er å forstå omfanget, kompleksiteten og de karakteristiske egenskapene i trussellandskapet. I tillegg til omfattende beskyttelse mot trusler som utvikler seg raskt, slik som løsepengevirus og direktørsvindel, gir våre halvårsrapporter virksomheter og interessenter uvurderlig innsikt som kan hjelpe til med å bygge en sikrere internett-verden, sier Karianne Myrvold, kommunikasjonssjef i Trend Micro.

Selv om veksten i antall angrep som Trend Micro blokkerte i løpet av første halvår var eksplosiv i seg selv, var det enkelte bransjer som opplevde en uforholdsmessig eksplosiv vekst. Banknæringen var et slikt tilfelle. Her økte løsepengevirus-angrepene med hele 1.318 prosent år-over-år.

Og selv om løsepengevirus representerte en stor trussel mot bank- og finanssektoren, i tillegg til de store og velkjente virksomhetene verden over, var det også andre områder som representerte en trussel:

• Direktørsvindel økte med fire prosent, sannsynligvis en konsekvens av Covid 19 og dermed utstrakt bruk av hjemmekontor.

• Trend Micro oppdaget 164 skadelige apper relatert til Covid 19-svindel. Over halvparten av disse skadelige appene utga seg for å være TikTok.

• Utvinnere av kryptovaluta passerte WannaCry som den mest oppdagede skadelige programvaren.