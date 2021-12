3 av 4 virksomheter stoler ikke på egen it-sikkerhet

Annonse

Rundt 76 prosent av bedriftsledere og it-sikkerhetsfolk mener at sikkerhetsløsningene i deres virksomheter er utdaterte, selv om 42 prosent oppgir å ha anskaffet nye sikkerhetsverktøy i løpet av det siste året. Undersøkelsen er foretatt av VMWare i samarbeid med Forbes Insight.

Over halvparten av de som har besvart undersøkelsen (54 prosent) planlegger å investere mer på å oppdage og identifisere angrep, og 29 prosent oppgir å ha over 26 eller flere sikkerhetsprodukter rundt i virksomheten.

Tross økte investeringer i sikkerhet svarer 31 prosent it-sikkerhetsansvarlige at det tar inntil en uke å håndtere potensielle sikkerhetsproblemer. I en tid med sanntids prosessering, hvor det tilkommer over en million nye brukere av internett per dag og antall forretningstransaksjoner per sekund via apper, er såvidt treg responstid spesielt bekymringsverdig.

Fanget i rutine

I henhold til undersøkelsen mener VMWare at det er spesielt bekymringsfullt at virksomhetene er fanget i en rutine med å betale seg ut av sikkerhetsproblemer. Hele 83 prosent innrømmer at de planlegger å øke innkjøp eller installere nye sikkerhetsprodukter de neste tre årene.

Undersøkelsen som ble foretatt blant 650 virksomheter i EMEA, viser en trend med langsom og ineffektiv praksis i bekjempelsen av de siste cybertruslene, selv om de økonomiske skadevirkningene av cyberkriminalitet er femdoblet siden 2013, ifølge data fra EU.

Den rådende tilnærmingen til sikkerhet ha resultert i at virksomheter taper tillit når det kommer til sikkerhetsspørsmål. Bare 23 prosent uttrykker i undersøkelsen ekstrem tillit til sikkerheten i sine skyløsninger og 18 prosent stoler på at deres ansatte er klare til å håndtere sikkerhetsproblemer.