Japan: Leier bil for alt annet enn å kjøre

Vi har Nabobil, bil-pooler og forskjellige løsninger for å gjøre oss mindre avhengige av å eie egen bil i byer, men heller bruke mobil teknologi og smarttelefoner for å skaffe nødvendig individuell transport når kollektivtrafikken ellers ikke er førstevalget.

For enkelte er det å kjøre hjem vaser og andre innhandlede gjenstander, for andre er det å finne transport som ikke dekkes av trikk og buss. Miljøet tas hensyn til, økonomien spiller også en rolle.

I Japan er korttidsleie av biler en suksess. Men ikke for å flytte vaser eller folk fra A til B. Heller som erstatning for mer statiske behov. Som å få seg litt søvn i pause fra en lang arbeidsdag, kunne ta private telefonsamtaler, få spise lunsj alene og i fred eller alt annet enn å kjøre bil.

Ifølge en undersøkelse utført av Japans største teleoperatør, NTT Docomo, er nettopp soving, spising og telefonsamtaler viktigere for urbane japanere som leier bil for en halvtime eller to.

Selskaper som Orix Auto, Times 24 og NTT Docomo selv leier ut mengder av biler i japanske byer i Japan. De ønsker selvsagt at disse står for mye av trafikken, men for svært mange kunder er det privatrommet de leier, ikke transporten.

– Jeg leier bil for å spise et ferdiglaget måltid jeg kjøper i en takeaway-butikk fordi jeg ikke finner noe annet sted å spise lunsj, sier en bruker ifølge Thenextweb.

Sove på jobb

I flere tiår har det i japansk arbeidsliv vært akseptabelt med "inemuri", som refererer til å sove på jobb. Mange har lange arbeidsdager og ofte lang reisevei. En "powernap" kan lade kroppens batterier i løpet av dagen.

Siden arbeidsplasser kan være hektiske, er nok en lukket bil stedet for fred og ro. Og ofte er det billigere å leie en bil for kort tid rimeligere enn for eksempel å sette seg til på en internett-kafé.

For oppunder 40 kroner kan du leie en bil med mobilen, som søker opp en parkert doning i nærheten av deg. Med tanke på hotellprisene her til lands, og at timeleie av rom regnes som tvilsom virksomhet, kan kanskje en korttidsleid bil være mer fristende.