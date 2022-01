Enorm stillehavskabel møter veggen hos amerikanske myndigheter

Annonse

Store deler av den 13 000 kilometer lange sjøkabelen Pacific Light Cable Network ligger allerede på havets bunn, og skulle være klar til drift i desember 2019.

Nå har imidlertid det amerikanske justisdepartementet, som leder et myndighetsutvalg kalt Team Telecom, satt foten ned. De er i mot kabelen av nasjonale sikkerhetsårsaker fordi de er bekymret over den kinesiske investoren og at det er snakk om en direkte forbindelse til Kina, som Hong Kong nå er en del av.

Ifølge Wall Street Journal kan motstanden fra Team Telecom medføre at prosjektet ikke får innvilget de nødvendige lisenser for å starte opp driften. Skulle det forbli tilfellet, er det første gang at USA nekter å gi lisens til en undersjøisk kabel av nasjonale sikkerhetshensyn.

Kabelen er konstruert for å gi større båndbredde, kortere forsinkelser og høyere sikkerhet for brukere av Googles skyplattform, så vel som Facebook-brukere. Wall Street Journal har ikke lykkes i å få uttalelser fra Facebook eller Pacific Light Cable Network, mens Google ikke vil uttale seg.