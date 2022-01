Noroff starter to nye teknologiutdanninger

Annonse

Anvendt maskinlæring og UI-design er de nyeste teknologiutdanningene i porteføljen til Noroff School of Technology and Digital Media. Rektor på Noroff Fagskole, Aage Alexander Foss, er svært fornøyd med de nye tilskuddene.

– Vi ser et enormt behov for denne kompetansen og gleder oss veldig til å utdanne studenter innen anvendt maskinlæring og UI-design allerede fra august, sier han.

Anvendt maskinlæring blir i første omgang tilgjengelig som nettstudium. UI-design blir tilgjengelig både som nettstudium og på campus i Oslo. Begge utdanningene er årsstudium.

Det kan søkes studieplass allerede nå.

Gå rett i jobb etter utdanningen

Foss understreker at begge utdanningene er praktisk rettet, og gir hands-on-kompetanse som næringslivet har behov for.

– Maskinlæring er et teknologifelt i rivende utvikling. Dette er et område innen kunstig intelligens, og handler om å lære systemer hvordan systemene selv kan lære fra data. Målet er å gjøre det mulig for systemet å identifisere mønstre uten videre programmering, noe som gjør denne fremgangsmåten svært verdifull for selskaper, sier han.

– UI-design er sentrert rundt den visuelle utformingen av elementene som en bruker kan samhandle med i et digitalt produkt. Studiet gir kompetanse til å utvikle brukergrensesnittdesign for digitale enheter med sterkt fokus på tilgjengelighet og brukersentrerte designprinsipper på tvers av forskjellige plattformer, sier Foss.

Forskjellen på UX og UI

– I korte trekk handler UX mer om selve brukeropplevelsen ved et digitalt produkt eller applikasjon, mens UI handler mer om det spesifikke produktet brukeren samhandler med. Det er ingen tvil om disse fagområdene er nært beslektet, sier han.

– UX-design har allerede rukket å bli en av våre mest populære utdanninger, så det er passende at vi nå komplementerer porteføljen vår med UI-design.

Alle studier på Noroff er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.