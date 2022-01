Kinly nær dobler størrelsen gjennom oppkjøp i Storbritannia

Annonse

Det norske videokommunikasjonsselskapet Viju ble opprinnelig etablert som selskapet Infoteknikk i 1998. I 2008 tok selskapet navnet Viju, og i 2018 ble det til Kinly etter at det slo seg sammen med det nederlandske selskapet Visionsconnected, som drev i samme bransje. Dette skjedde i regi av det nederlandsk-tyske investeringsselskapet Avedon Capital Partners som i 2017 kjøpte opp begge selskapene.

Nå melder Kinly at selskapet befester posisjonen som nummer én på videobaserte samarbeidsløsninger i Europa og blant de tre største på området i verden gjennom et nytt oppkjøp. Britiske AVMI blir nå en del av selskapet, som ved dette oppkjøpet nær dobler seg i størrelse, målt etter antall ansatte.

Fra 650 til over 1.200

Kinly var i utgangpunktet allerede globale. Med 650 ansatte og kontorer i Nederland, Norge, UK, USA og Singapore har selskapet betjent kunder verden over. AVMI er basert i Storbritannia, og har også kunder spredt over hele kloden. I en pressemelding Computerworld har mottatt i e-post opplyses det at AVMI har nær 600 ansatte, slik at når selskapene er ferdig fusjonerte, vil det sammenslåtte selskapet bli nær dobbelt så stort som det Kinly var før oppkjøpet.

Selskapet opplyser at det sammenslåtte selskapet vil ha kontorer i 20 byer i Europa, USA og i Asia, og disse vil betjene kunder i til sammen 125 land. Dette blir en global aktør.

– Sammenslåingen støtter vår strategi om å bli en global aktør, og vi kan nå levere alle typer tjenester og løsninger for visuell kommunikasjon med den høyeste kvaliteten og beste sikkerheten. Virksomhetene utfyller hverandre og begge tilstreber rollen som en troverdig rådgiver. AVMIs lange erfaring med å levere komplekse globale løsninger passer særlig godt opp mot Kinlys tjenester innen videokonferanse og produktkompetanse på fjerndrift, smarte skyløsninger, og effektive løsninger for drift og administrasjon, sier konsernsjef i Kinly, Robbert Bakker i pressemeldingen.

Selskapet sier ingen ting om prisen på oppkjøpet, som må godkjennes av lokale konkurransemyndigheter før det kan gjennomføres.