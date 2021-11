Oslofolk shopper mest på nett

Annonse

65 prosent av nordmenn gjør mer enn halvparten av sin handel av klær og sko på nett. 18 prosent oppga at de bare handlet i denne kategorien på nett. Det viser en fersk statistikk fra Klarna.

Betalingsløsningsselskapet, som har mer en 12.000 norske nettbutikker på kundelisten, har kartlagt at det er i Oslo det ble handlet mest klær og sko på nett i julimåned. Ifølge Klarnas salgsstatistikk fra alle de tilknyttede nettbutikkene som selger klær og sko, handlet innbyggerne i Oslo 28 prosent mer enn landsgjennomsnittet i juli. Deretter følger Viken, som var 4 prosent over landsgjennomsnittet. Statistikken er vektet for antall innbyggere i fylket.

Minst klær og sko ble det handlet i de to nordligste fylkene, Troms og Finnmark og Nordland. Det handlet i gjennomsnitt hver innbygger henholdsvis 14 prosent og 16 prosent mindre enn landsgjennomsnittet.

Fysisk butikk fremdeles mer populært

På spørsmål om kundene foretrekker å foreta sin handling av klær og sko i fysisk butikk eller på nett, oppgir litt flere at de ønsker å foreta mer av handlingen sin i fysiske butikker enn tilfellet var på undersøkelsestidspunktet.

Det er spesielt i aldersgruppen 56-65 år vi finner dem som foretrekker å handle klær i fysisk butikk. Blant de over 66 år foretrekker flere også fysisk butikk fremfor netthandel, men i mindre grad enn i gruppen 56-65 år som er den aldersgruppe som foretrekker fysiske butikker mest.

Hele 70 prosent av netthandelen av klær i juli ble foretatt fra en mobiltelefon.