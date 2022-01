Blir leder for hele konsernet

Annonse

Siden 2019 har det amerikanske konsernet KnowBe4 hatt en forskningsavdeling i Norge, med ansvar for analyse på sikkerhetskultur. Nå økes satsingen på forskningsarbeidet i Oslo gjennom at Kai Roer blir chief research offiser (CRO) for hele KnowBe4-konsernet.

Lang erfaring

– Kai Roers nye rolle er en anerkjennelse av arbeidet til KnowBe4 Research og viktigheten av vårt engasjement for å skape industriell forskning i verdensklasse på sikkerhet, sier strategidirektør Perry Carpenter i KnowBe4, i en melding fra selskapet.

Roer har over 25 års erfaring med cybersikkerhet og hans ekspertise er sikkerhetskultur. Han har blant annet skrevet boken Build a Security Culture og ledet videocasten Security Culture TV.

– Å løfte forskningsgrenen og stillingen som forskningssjef inn i ledelsen viser KnowBe4s dedikasjon for å bli en ledende cybersikkerhetsorganisasjon, også på forskning. Jeg ser frem til å utvikle og legge til rette for dette, sier Kai Roer i meldingen.

KnowBe4 ble i vår notert på Nasdaq. Selskapet har utviklet en plattform for forskning som gjør det mulig å kombinere data på atferd, kompetanse og kultur, samt risiko relatert til disse områdene på en ny måte. Arbeidet ledes av Roer ved KnowBe4 Research i Oslo.

Antall ansatte doblet

Våren 2019 kjøpte KnowBe4 det norske selskapet CLTRe, som forsker på sikkerhetskultur. CLTRe fikk etterhvert navnet KnowBe4 Research, og ble ledet av Roer.

KnowBe4 Research jobber uavhengig av KnowBe4s andre enheter og har som mål at forskningsfunnene skal komme hele it-sikkerhetsbransjen til gode.

I løpet av 2021 har også antall ansatte ved forskningssenteret i Oslo blitt doblet.