Teknologien som leverer det norske arbeidstakere verdsetter høyest

Et fleksibelt arbeidsmiljø er svært viktig for rekrutteringen, særlig i Norge. Ifølge en stor undersøkelse som er gjennomført av ManpowerGroup, der 14 000 personer fra 19 land deltok, setter norske arbeidstakere fleksibilitet høyere enn alt annet. Nesten halvparten av de norske deltakerne oppgav fleksibilitet som en av de tre viktigste faktorene ved bytte av jobb. Det var enda viktigere enn lønn.Fleksibilitet kan være så mangt. I denne undersøkelsen betyr det at man kan velge når arbeidsdagen begynner og slutter, at man kan jobbe helt eller delvis hjemmefra, og at man har mulighet til å jobbe lengre dager for så å kunne avspasere.

Fleksibel og kraftig – er det egentlig mulig?

Hvis man trenger en kraftig arbeidsstasjon for å få gjort jobben sin, kan imidlertid fleksibilitet være en utfordring. Video, CAD og 3D-design er eksempler på arbeid der man trenger betydelig prosessorkraft og lagringsplass. Det betyr vanligvis at man er tvunget til å jobbe på en arbeidsstasjon på et kontor. Det trenger imidlertid ikke å være sånn.– Den klassiske formfaktoren, og det mange kontoransatte bruker i dag, er en bærbar datamaskin med Office-pakken installert. Det er vanligvis en effektiv løsning, og vi prøver ikke å erstatte den. Det vi vil, er å gjøre bærbare datamaskiner og en mobil opplevelse tilgjengelig for flere arbeidstakere. Med VDI (Virtual Desktop Infrastructure) er dette mulig, sier teknologidirektør Geir Stenersen i Intility.Se for deg en arbeidsstasjon som er så kraftig at den kan takle nærmest hva som helst, men som du ikke ser eller hører. Ingen kabinetter, ingen bråkete vifter – bare umiddelbar tilgang til massiv datakraft, uansett hvor du befinner deg. Brukere kan når som helst jobbe med applikasjoner og visualiseringer, og skalere CPU, minne og virtualisert grafikk (vGPU) etter behov.

– I tillegg unngår man kostbare investeringer for 3–5 år frem i tid, siden VDI er en abonnementsbasert modell. Den interne infrastrukturen blir dessuten utsatt for atskillig mindre belasting. Ofte genererer disse avanserte brukerne svært store datasett. Disse må selvsagt sikres, sikkerhetskopieres og iblant flyttes mellom brukere. Alt dette stiller store krav til maskinvare og nettverksteknologi.

Alle data på samme sted

Med VDI trenger man ikke noe av dette. Alle dataene lagres i et datasenter. Det er også her all databehandling foregår, og skrivebordene strømmes ut til brukerne. Fra et sikkerhetsperspektiv er dette også en stor fordel.– I dag opplever mange selskaper Compliance- utfordringer. Brukerne ønsker best mulig ytelse på sine datamaskiner, noe som kan føre til uheldige rutiner. De lagrer data på minnepinner og andre steder som selskapet ofte ikke kjenner til. Dessuten tar det lang tid å laste data opp og ned til ulike typer fysisk maskinvare, sier Erfan Mohammadi, som er ansvarlig for Cloud Infrastructure i Intility.

I motsetning til det mange tror, vil lagring av data i et eksternt datasenter både forbedre sikkerheten og gjøre det enklere å samarbeide. Når data lagres sentralt, sammen med de virtuelle skrivebordene, blir det raskere og enklere å dele og samarbeide, siden dataene aldri forlater datasentrene. Dette blir spesielt merkbart hvis man jobber med tunge datasett.

Men hvordan er situasjonen når det gjelder båndbredde og latency? VDI krever som kjent et nettverk for å fungere.– Det har skjedd mye på teknologifronten. Vi bruker den nyeste generasjonen av Citrix Workspace som broker, og brukerne får en god opplevelse også med 3G. Selv ved å bruke fire 4K-skjermer med høy oppløsning, vil man få en god opplevelse med 4G. Nå som 5G er like rundt hjørnet, er vi dessuten klare for 8K-oppløsning.

Kraftige datasentre i Norge

Båndbredde er med andre ord ikke et problem. Latency vil imidlertid avhenge av avstanden mellom brukeren og datasenteret. Men i Nord-Europa, der vi har veldig rask Internett-tilkobling, er det sjelden et problem.– Det er viktig å vite at vi ikke sender brukerdataene veldig langt. De lagres og behandles her i Norge med avansert HPE-maskinvare og kraftige Nvidia-grafikkort. Vi har også flere eksempler på bruk innen Data Science og kunstig intelligens (AI) der programmerere trenger kraftig programvare til GPU-beregninger, men ikke ønsker å investere i den tilhørende maskinvaren.Samtidig som du tilbyr fleksibiliteten norske arbeidstakere verdsetter så høyt, kan du med andre ord gjøre hele organisasjonen mer sikker og samhandlingsorientert. Mindre maskinvare og mer kraft til både brukere og organisasjoner – det er fremtiden.

Geir Stenersen, CTO og Erfan Mohammadi, head of Cloud Infrastructure hos Intility.