Vokser på startups og kunstig intelligens

Innovasjons- og forskningsmiljøet Simula etablerte i 2020 et eget konsulentselskap, Simula Consulting, for å tilby rådgivning til offentlig sektor og næringslivet. Til tross for et underskudd på 761.000 kroner i oppstartsåret, er daglig leder Valeriya Naumova klar på at pilen peker bratt oppver.

– Vi brukte 2020 på å etablere organisasjonen og knytte kontakt med potensielle kunder. Responsen var veldig bra, og vi forstod raskt at vår modell ville fylle et tomrom for vår type kompetanse, sier Naumova som har ledet Simula Consulting fra starten. I fjor kom vi godt i gang med 6 ulike prosjekter og omsatte for i overkant av tre millioner kroner. Men når vi nå har lagt bak oss første kvartal av 2021, budsjetterer vi med å passere 10 millioner allerede i år, sier Naumova.

Stort fagmiljø

Selskapet hart foreløpig skalet fra 1 til fem rådgivere, og målet skal være å doble staben i løpet av det kommende året.

– Fordelen vår, er at vi har tilgang på kompetanse fra hele Simula-miljøet. Dette er et av Norges sterkeste forskningsmiljø innen anvendt forskning på teknologi, noe som gjør at vi kan sette sammen meget spisse team ved behov, sier Naumova.

Brukes av oppkjøpsfond

I tillegg har Simula Consulting fått et fotfeste innenfor såkalt «teknologisk due-diligence». Dette er typiske oppdrag hvor man som uavhengig tredjepart gjennomfører revisjon av teknologien som benyttes i ulike tjenester.Typiske kunder er oppkjøpsfond og investeringsselskaper som ønsker en validering før de gjør sine investeringer.

– Særlig ser vi at dette er aktuelt i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, sier Naumova.

En av aktørene som har benyttet Simula Consulting til denne type oppdrag, er Norges størsteventurefond (VC), Idekapital:

– Vi har benyttet Simula Consulting til å gjøre teknologisk due-diligence for oss i forbindelse med viktige investeringer, sier Kristian Øvsthus som er Managing Partner i Idekapital. For oss er dette meget nyttig. Simula Consulting har et sterkt fagmiljø, de er dyktige og profesjonelle og har levert helt i tråd med våre høye forventninger, sier han.