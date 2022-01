Outsourcingbølgen fortsetter med full styrke

Annonse

– Det er lett å tro at pandemien ville gjort mange bedrifter engstelige for å outsource it-tjenester til datasystemer på andre siden av kloden. Men funnene i årets undersøkelse tyder på det motsatte, mange vil rett og slett øke outsourcingen av it-tjenester.

Det sier Tom Krohn, partner i PA Consulting.

Annonse

Det globale management consulting-selskapet har i samarbeid med forskningsorganisasjonen Whitelane Research utarbeidet en kundetilfredshetsundersøkelse basert på over 1400 outsourcingkontrakter. Her kommer det frem at 28 prosent av de norske bedriftene sier at de vil outsource mer. Dette er en økning på 21 prosent i fjorårets undersøkelse. 45 prosent sier at de vil holde på samme nivå som i år.

– Hovedårsaken til at bedrifter vil outsource mer er tilgang på kompetanse og mulighet til å skalere virksomheten, sier Krohn, i en melding fra selskapet.

Annonse

Flere norske på topp

Undersøkelsen har rangert de ulike selskapene innenfor kategoriene tjenesteleverandører og skyleverandører. Innen kategorien tjenesteleverandører er det indiske Tata Consultancy Services (TCS) som vinner. Bak TCS på listen kommer de norske selskapene Basefarm og Atea. Tietoevry havner på sisteplass av selskapene som er rangert i Norge.

Annonse

Innen kategorien skytjenester er selskapene rangert i to ulike underkategorier, infrastruktur som en tjeneste (IaaS) og software som en tjeneste (SaaS). Innen infrastrukturkategorien er det Microsoft Azure som vinner foran Amazon Web Services (AWS). I kategorien software topper Salesforce.com, foran Microsoft 365 på andreplass.