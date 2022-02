Vi vil heller snakke med en robot enn med sjefen om mental helse

Annonse

I en ny undersøkelse utført på vegne av Oracle kommer det frem at korona-pandemien har gjort oss mer stressa og utbrent. Vi opplever også en dårligere balanse mellom jobb og fritid, og blir deprimerte og ensomme av den manglende sosiale kontakten.

Dette er kanskje ikke så veldig overraskende. 12.000 personer fra forskjellige deler av verden har deltatt i undersøkelsen. Blant disse har hele 70 prosent oppgitt de har opplevd mer stress og spenning det siste året sammenlignet med tidligere år.

Ifølge undersøkelsen er det likevel et lite teknologisk lyspunkt.

Teknologi kan hjelpe

Undersøkelsen peker i retning av at Kunstig intelligens (KI) kan være til hjelp. 31 prosent skal ha oppgitt at KI-baserte løsninger leverer nødvendig informasjon som hjelper dem med å gjøre jobben raskt og effektiv, samtidig som automatisering av rutineoppgaver hjelper de ansatte fra å bli utbrent av å måtte gjøre dem selv.

Mer overraskende er det kanskje at så mange som 68 posent svarer at de foretrekker å snakke med en robot framfor sjefen sin. Årsaken skal være at en robot kan fungere som en upartisk og nøytral røst, til forskjell fra et menneske.

Faktisk var det bare 18 prosent som oppga at de heller ville snakke med et menneske enn en robot om sin egen mentale helse.

- Dette året har påvirket oss alle, og undersøkelsen viser tydelig at det som skjer i arbeidssituasjonen påvirker oss også hjemme. Derfor er det viktig å ta i bruk de virkemidlene som finnes for å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Tore Bjelland, administrerede direktør i Oracle Norge, i en pressemelding, og fortsetter:

- Ny teknologi som KI introduserer helt nye muligheter for å støtte de ansatte, og funnet som viser at de ansatte heller vil ta opp problemer med en robot enn med sjefen, sier litt om hvilken tillit vi etterhvert har fått til teknologi.