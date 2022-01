Utvikler digitalt koronapass

Annonse

Netcompany har fra før utviklet den norske smittesopp-appen, som også fikk grobunn fra en tilsvarende dansk utgave. Den nye app-løsningen skal dokumentere testsvar fra PCR-test og hurtigtest, samt vaksinestatus og immunitet fra tidligere smitte.

– Arbeidet som er igangsatt i Danmark gir norske myndigheter en gylden mulighet og inspirasjon til å raskt få på plass en tilsvarende løsning i Norge. Det er grunn til å forvente at verden blir nødt til å leve med denne pandemien i lang tid, og derfor er det nødvendig å få på plass et koronapass så fort som mulig. Det er avgjørende for befolkningen og næringslivet at samfunnet kan gjenåpnes mest mulig, raskest mulig. Idretten, handelsstanden, reiselivsnæringen og kulturlivet er eksempler på deler av samfunnet som skaper store ringvirkninger, og som nå lider etter å ha ligget brakk i et år, sier daglig leder i Netcompany Norge, Geir Arne Olsen.

I Danmark har regjeringen sagt at de vil åpne samfunnet igjen når alle over 50 er vaksinerte, og Olsen ser for seg at deres appløsning vil gjøre det enklere å krysse grenser i Europa.

– Dette kan bli nok et eksempel på hva vi hos oss omtaler som «GovTech framework»-løsninger. På godt norsk handler det ganske enkelt om at vi trekker på vår utviklingserfaring og innsikt fra lignende prosjekter og velprøvde løsninger, slik at vi effektivt og rimelig kan lansere trygge løsninger der behovet oppstår. En sikker norsk variant av koronapass som hensyntar nasjonale behov og kriterier kan være klart raskt, sier Olsen.