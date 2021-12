Smittestopp klar for eldre utgaver av Iphone

Annonse

Flere brukere har reagert på at de ikke har kunnet laste ned appen fordi de har eldre telefoner.

Folkehelseinstituttet (FHI) har nå oppdatert appen slik at den også er tilgjengelig for operativsystemer ned til 12.5. Det vil si at personer som har eldre utgaver som Iphone 5S og Iphone 6+, kan laste ned appen.

FHI legger også vekt på å legge til flere språk, men sier det er arbeid som tar tid.

– Vi stiller store krav til oversettelse og kvalitetssikring og må være helt sikre på at språkvalgene også fungerer inne i appen. Vi er veldig fornøyd med at appen nå er tilgjengelig både på polsk og somali. Vi jobber med å få appen tilgjengelig også på arabisk, urdu, tigrinja og litauisk, sier Gun Peggy Knudsen i FHI.

Nesten 900.000 personer har lastet ned Smittestopp, og over 1.200 personer har meldt seg smittet i appen.

