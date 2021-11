Fortsatt oppgang i netthandelen

Annonse

Nye tall fra Salesforce-undersøkelsen Shopping Index viser at omsetningen fra e-handel i Norden har økt med 33 prosent i tredje kvartal, sammenliknet med samme periode i fjor.

– Den kraftige økningen kommer etter en allerede rekordhøy vekst i e-handel etter nedstengningen av samfunnet i vår. Fra april til juni handlet nordiske forbrukere 43 prosent mer på nettet enn samme periode i fjor. Med en så stor vekst to kvartaler på rad, tyder alt på at koronapandemien har hatt varige konsekvenser for overgangen fra fysisk handel til handel på nett, sier Lars Grønkjær, som er ansvarlig for Salesforce’ e-handelsløsninger i Norden og Benelux.

Det levner liten tvil om at nedstengingen av samfunnet under pandemien førte til økt omsetnign på nett, men trenden virker å fortsette også etter at fysiske butikker åpner opp igjen.

I perioden juli til september økte den totale trafikken med 6 prosent, mens det totale antallet bestillinger økte med 29 prosent. Per fullførte bestilling brukte nordiske forbrukere i gjennomsnitt i underkant av 1400 kroner.

Mest mobil

61 prosent av alle bestillinger ble gjort fra smarttelefoner. 36 prosent brukte datamaskin, mens bruk av nettbrett kun utgjorde 4 prosent. Dette bekrefter at telefonen er forbrukernes primære kanal for netthandel, noe som vil spille en viktig rolle i den kommende julehandelen.

– Økningen i e-handel kan ikke fullt ut kompensere for nedgangen i fysisk handel, men vil ha stor betydning i å hjelpe butikker med å sikre inntektene sine i løpet av juletiden. Derfor er det også viktigere enn noen gang at butikkene har velfungerende digitale løsninger, som også fungerer på smarttelefoner, ettersom mange kunder fremdeles ser på varene i butikken, men foretrekker å gjøre bestillingen hjemme fra sofaen, sier Grønkjær.

Utvalgte trender fra undersøkelsen: