Krasj for svensk korona-app

Appen gjør det mulig å booke tidspunkt for å la seg teste om man er eller har vært smittet av koronaviruset. Testingen er en ny mulighet for alle innbyggere i Stockholm-området.

Men allerede ved lanseringen klokken 9 var pågangen for stor for datasystemet.

«På nåværende tidspunkt er det et problem å koble seg til serveren», var feilmeldingen flere ble møtt med da de forsøkte å bestille time for testing.

På fredag mottok Folkehelseinstituttet et varsel om vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp fra Datatilsynet. Tilsynet mener at appen ikke er et forholdsmessig inngrep i personvernet ut fra dagens situasjon.

– Vi er ikke enige i Datatilsynets vurdering, men ser oss nå nødt til å slette alle data og sette arbeidet på pause som følge av varselet. Vi svekker med dette en viktig del av vår beredskap mot økt smittespredning, fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen. Vi får samtidig redusert evne til å bekjempe smittespredningen som pågår nå. Pandemien er ikke over. Vi har ikke immunitet i befolkningen, ingen vaksine, og ingen effektiv behandling. Uten Smittestopp-appen vil vi være dårligere rustet for å forebygge nye utbrudd som kan komme lokalt eller nasjonalt, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg på FHIs sider.

Folkehelseinstituttet vil svare Datatilsynet innen fristen 23. juni 2020.