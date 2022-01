Procon Digital gikk fra krise til suksess på få måneder

Annonse

Som så mange andre, ble også Procon Digital rammet av koronaviruset.

Fra den 12. mars stoppet nysalget nesten helt opp, og henvendelsene til supportavdelingen uteble. Selskapet, som utvikler digitale selvbetjeningsløsninger, ble tvunget til å tenke nytt. Det skulle vise seg å være lønnsomt.

Oppover

Strategien funket, og det på tross av at de fleste av selskapets kunder låste kontordørene og gikk hjem.

Etter få måneder hadde selskapet utviklet den digitale smittevernkiosken Procon DigiClean, og lanserte denne for markedet med stor suksess.

Etterhvert økte også aktiviteten og omsetningen overfor kundene der selskapet allerede hadde tilpasset sine løsninger for å kunne skape større avstand mellom besøkende og de ansatte.

Selskapet har også inngått en rekke partneravtaler med store aktører det siste halvåret for å bidra til å øke tilgangen til selskapets mange digitale løsninger for bedrifter over hele landet.

Nå styrer de mot en dobling av omsetningen i 2020 i forhold til året før. Det resulterer også i at Procon Digital må øke antallet ansatte.

- Slik det ser ut nå, styrer vi mot en dobling av omsetningen i 2020 i forhold til i 2019, forteller administrerende direktør, Tor-Arne Lie Jensen, i Procon Digital, i en pressemelding fra selskapet.