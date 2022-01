The Gathering 2021 er avlyst

Annonse

Det blir ingen samling i Vikingskipet denne påsken heller. Rett før jul avgjorde ledelsen i The Gathering (TG) å avlyse arrangementet. Avlysningen skjer som en konsekvens av stadig økende smitte i landet og med bakgrunn i en generelt uforutsigbar smittesituasjon i månedene som kommer, skriver Kandu - norsk dataungdom, i en pressemelding.

Etter avlysningen av TG 2020 skal arrangøren ha fulgt utviklingen rundt pandemien tett. I sammarbeid med en medisinskfaglig arbeidsgruppe har de konkludert med at det ikke er forsvarlig med et fysisk datatreff i Vikingskipet i påsken 2021.

Må avlyses – igjen

TG er Norges største datatreff, hvor over 6000 mennesker samles i Vikingskipet på Hamar for å feire påsken med spill, foredrag, konserter og konkurranser.

Dette er andre året datattreffet blir avlyst som følge av den pågående koronapandemien. I fjor kunne deltakerne velge å overføre billettene fra TG 2020 til TG 2021. Arrangøren skriver i pressemeldingen at disse vil få nærmere informasjon over epost medio januar.

– The Gathering skal være et trygt arrangement for våre deltakere, gjester, sponsorer, partnere og 400 frivillige. Deres helse og sikkerhet vil alltid komme først, sier kommunikasjonsansvarlig i The Gathering, Simon Eriksen Valvik, i meldingen.

Han forteller videre at arrangementets frivillige nå jobber med å oppdatere nettsidene, gathering.org, med informasjon.

Da TG 2020 ble avlyst varslet arrangøren et digitalt arrangement. Resultatet ble konseptet TG20:Online, som nå videreutvikles for 2021.

– Nå mobiliserer vi ressursene våre og gleder oss til å levere et uforglemmelig online-event til påsken, som blir større og bedre enn i fjor, sier Valvik.