Tata Group har donert million-beløp til kampen mot koronaviruset

Denne helgen donerte Tata Group 1500 crore Rupies til kampen mot COVID-19. Dette tilsvarer omtrent 2.1 milliarder norske kroner. Det skriver Tata Group i en pressemelding.

Pengene skal brukes for å beskytte og styrke alle samfunn rammet av koronakrisen, blant annet ved å brukes til personlig verneutstyr for medisinsk personell, åndedrettsystemer og teste-utstyr. Tata Group skriver også at midlene skal brukes til å sette opp modulære behandlingsfasiliteter for infiserte pasienter, og til kunnskapsstyring og opplæring av helsearbeidere og allmennheten.