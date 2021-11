Lenge leve Windows 7

Annonse

Computerworld USA har, med tallstøtte fra Net Application, gått igjennom livssyklusen til Windows 7 og sett inn i krystallkulen for å se hva som skjer etter at operativsystemet mistet støtten i januar 2020. Ved å undersøke hvilken markedsandel Windows XP har hatt etter at selskapet sluttet å støtte denne med oppdateringer, kan vi spå hvor Windows 7 kommer til å ende opp. Siden XP gikk inn i pensjonisttilværelsen i 2014 har antall maskiner i bruk sunket, men selv i dag, 60 måneder etter fristen, er det fremdeles over 40 millioner pc-er i bruk med XP.

Når XP mistet støtten hadde OS-et en brukermasse på rundt 29 prosent. Windows 7 på sin side kommer til å ha nærmere 35 prosent av brukermassen på samme tidspunkt. XP mistet riktignok de fleste brukerne i de første seks månedene etter fristen, men falt i en relativt konstant prosentandel etter det. I årene frem til 2018 falt XP med rundt regnet 50 prosent hvert år. Det er vanskelig å vite grunnen til hvorfor brukere velger visse tidspunkter å oppgradere på, men det er sannsynlig at mange av XP-maskinene aldri var tiltenkt en oppdatering og heller ble byttet ut i en hardware-refresh.

Et raskt søk på hvilke operativsystemer som brukes av Computerworlds lesere i 2019 kan være en pekepinn, siden dette er maskiner som er i aktivt bruk. Her finner vi Windows 7 på en andreplass, med nesten 40 prosent markedsandel. Så langt i 2019 er det færre enn 20 maskiner med XP som besøker våre sider. Og til den ene personen som besøker oss via Server 2003: Det er på tide å oppgradere!

Det bør være relativt greit å sammenligne Windows-utgaver, men vi finner ikke de samme tallene om vi ser på Windows Vista eller Windows 8. Windows 7 og XP virker å ha samme markedsandel, og har også en større evne til å holde på brukerne lenger. Det kan argumenteres for at XPs popularitet også etter sin død var grunnet Windows Vista, og det samme oversettes til Windows 7 som ble etterfulgt av det upopulære Windows 8. Fellesnevneren for XP og Windows 7, og til dels Windows 10, er et enklere og renere operativsystem som ikke utfordrer tradisjonen for mye. Vista og Windows 8 var derimot uregelmessig fremoverlente i både design og bruk.

Om Windows 7 følger i XPs fotspor, og det er det grunn til å tro, vil Windows 7 synke til rundt 21 prosent markedsandel i det første året etter at støtten opphører. Det største fallet kommer til å skje i de første seks månedene, og over de neste tre årene kommer Windows 7 til å falle til 14, ni og seks prosent i 2022, 2023 og 2024. Det betyr en av syv pc-er som kjører Windows 7 i 2022. Ikke skummelt i og for seg selv, men som med XP vet vi at man kun behøver en utdatert terminal for å komme seg inn i et nettverk med ellers oppdaterte pc-er.

Microsoft kommer selvsagt til å selge separat støtte til selskaper som er avhengige av å beholde Windows 7 etter fristen, slik de gjorde med Windows XP. Denne støtten skal vare frem til januar 2023. Med tanke på legacy og egenutviklede prosesser på Windows 7, bør dette være en lønnsom løsning for Microsoft; det er utvilsomt flere selskaper som vil gå for denne løsningen for å komme seg ajour over de neste årene.

Det kan spekuleres i om Microsoft kommer til å vie en ny runde med gratis oppdatering til Windows 10 rundt fristen for Windows 7. Men selv om det uten tvil er penger å tjene på support, bør det være i Microsofts interesse å få de fleste over på samme operativsystem, og mer i tråd med deres nye plattform-som-en-tjeneste-strategi. Slik tallene synker for Windows 7 i takt med XP, øker også tallene for Windows 10 i takt med det Windows 7 gjorde.

Det er også en mulighet for at dette er siste gangen vi snakker høyt om å gravlegge et operativsystem. Hvis Windows virkeliggjør visjonene de har for fremtiden, skal vi leve med inkrementelle oppdateringer fremfor radikale utskiftninger. Og når vi ser tilbake på historien om XP, Vista, 7 og 8 er kanskje det den beste slutten på operativsystemhistorien.