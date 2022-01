Glimrende skjerm-assistent til kjøkkenet

Annonse

Taleassistentene fra Google, Apple, Amazon og Microsoft tar opp stadig større plass i livene våre, med økende støtte for språk og en utvidet portefølje med partnere som kan kobles sammen med assistenten. Det neste naturlige skrittet har vært å kombinere dette med en skjerm som kan gi deg den samme informasjonen i et grafisk grensesnitt. Google har allerede lansert sin Nest Hub, men kritisk nok har de fremdeles ikke sluppet 10-tommeren Nest Hub Max her.

Gode kvaliteter

Det bestemte Lenovo seg for å gjøre noe med; resultatet er Smart Display 10, en smartskjerm med overraskende gode kvaliteter. Selve skjermen er på 10 tommer, flankert av en høytalergrill på venstre side. Det er fysiske knapper for volum, samt egne knapper for å fysisk stenge webkameraet og mikrofonen. Sistnevnte er en glimrende løsning for å dempe paranoiaen for at Google hører og ser alt du gjør.

Smartskjermen støtter norsk gjennom Google, men denne er foreløpig ikke 100 prosent nøyaktig. Flere ganger måtte vi bytte til engelsk for å få den til å forstå hva vi ville, spesielt når det kom til styring av lys og kameraer. Den er meget simpel å sette opp rett ut av boksen, og det var enkelt å legge til styring av for eksempel Ikeas Trådfri-produkter.

Skjermen er i full-HD, og fungerer kanskje aller best som en digital bilderamme. Denne er også lett å sette opp slik at den kun viser de bildene du bestemmer. Et raskt sveip fra siden tar deg til nyheter, været, strømming og kalender, sveiper du fra toppen får du tilgang til tilkoblede lys og kameraer, samt innstillinger. Baksiden på smartskjermen er dekket i bambus og er bredere på en side. Dette gjør at den kan settes opp i portrettmodus, men foreløpig er det kun Googles egen tjeneste Google Duo som kan brukes i dette formatet.

Kjøkken og soverom

10 tommer er foreløpig ikke noe man plasserer i stuen, men Lenovos Smart Display er nok ment på kjøkkenet eller soverommet. Her gjør den en glimrende jobb, og det er lett å lete opp oppskrifter eller strømme tv mens man lager mat. Det er foreløpig ikke støtte for Netflix, men ellers fungerer smartskjermen som en vanlig Chromecast for både lyd og video. Spotify og Youtube støttes.

En skjerm er det naturlige skrittet videre for tale-assistentene, og en bedre kjøkkenhjelper skal du lete lenge etter. Anbefales.